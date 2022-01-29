Як привчити дітей їсти овочі: цей лайфхак став популярним у мережі

Так, на відео видно, що вона змусила хлопців добровільно їсти сирі овочі.

"Як ми змушуємо наших дітей їсти овочі одразу після того, як вони закінчують говорити, що не голодні!" – підписано відео.

Зокрема, перш ніж продемонструвати свій метод, жінка сказала: "Ось мій лайфхак, щоб діти їли овочі. Я просто підходжу до дитини й починаю гризти їжу".

Вона підійшла до свого сина, який сидів на дивані, граючи у відеогру, і просто з ним розмовляла, жестикулюючи перцем. Потім під час розмови дбайлива мати запропонувала дитині овочі, на що вона з радістю погодилася.

Такий самий трюк вона зробила зі своїми дочками і вони також почали охоче їсти солодкий перець.

Відео у мережі стало популярним. До того ж у коментарях користувачі просто в захваті від лайфхаку.