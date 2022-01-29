Як привчити дітей їсти овочі: цей лайфхак став популярним у мережі

Часто батьки задумуються над тим, як привчити дітей їсти овочі та іншу корисну їжу. Зокрема, це дуже важлива та поширена проблема. Однак, одна мати знайшла вихід із цієї ситуації та привчила своїх дітей їсти здорову їжу.

Так, на відео видно, що вона змусила хлопців добровільно їсти сирі овочі.

"Як ми змушуємо наших дітей їсти овочі одразу після того, як вони закінчують говорити, що не голодні!" – підписано відео.

Зокрема, перш ніж продемонструвати свій метод, жінка сказала: "Ось мій лайфхак, щоб діти їли овочі. Я просто підходжу до дитини й починаю гризти їжу".

Вона підійшла до свого сина, який сидів на дивані, граючи у відеогру, і просто з ним розмовляла, жестикулюючи перцем. Потім під час розмови дбайлива мати запропонувала дитині овочі, на що вона з радістю погодилася.

Такий самий трюк вона зробила зі своїми дочками і вони також почали охоче їсти солодкий перець.

Відео у мережі стало популярним. До того ж у коментарях користувачі просто в захваті від лайфхаку.