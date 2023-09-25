Притула заінтригував новим збором разом з бізнесом: про що мова

Що відомо про новий збір Притули

За словами волонтера, уже в жовтні "Благодійний фонд Сергія Притули" запустить “дуже цікавий проект з українськими бізнесами".

"Їх буде не один, не два і навіть не п'ять. Це буде якась новинка", - анонсував він.

На питання, чи буде це щось схоже на минулорічний збір 600 мільйонів гривень, за які було придбано супутник і доступ до бази даних супутникових знімків, Притула відповів інтригуюче.

"Тим більше мені хочеться, щоб люди подивилися і сказали "вау" на природу краудфандингу, який ми будемо робити", - сказав він.

Притула нагадав, що зараз його фонд разом з "Уклоном" збирає гроші на 2000 FPV-дронів.

"Це дуже класна робота, де на горизонті бюджет 50 мільйонів гривень, що нам дасть можливість закупляти і станції управління, і ретранслятори, і вивчити купу операторів", - розповів він.

Також Притула підкреслив, що станом на 1 вересня його фонд перетнув позначку в 5,65 мільярдів гривень за час повномасштабної війни.

"Я не знаю, яка буде тенденція далі, однозначно просадка в першому кварталі відіб'ється на загальному бюджеті зборів за рік, проте насправді дуже сильно допомагає робота із системним бізнесом", - підкреслив він.



