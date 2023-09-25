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Притула заинтриговал новым сбором вместе с бизнесом: о чем речь

Сергей Притула анонсировал большой сбор (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сергей Притула и его благотворительный фонд уже в октябре запустят грандиозный сбор, деньги по которому существенно помогут военным. Это будет общий проект с украинским бизнесом.

Об этом волонтер и экс-шоумен сказал в большом интервью РБК-Украина.

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По словам волонтера, уже в октябре "Благотворительный фонд Сергея Притулы" запустит очень интересный проект с украинскими бизнесами.

"Их будет не один, не два и даже не пять. Это будет новинка", - анонсировал он.

На вопрос, будет ли это похоже на прошлогодний сбор 600 миллионов гривен, за которые был приобретен спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков, Притула ответил интригующе.

"Тем больше мне хочется, чтобы люди посмотрели и сказали вау на природу краудфандинга, который мы будем делать", - сказал он.

Притула напомнил, что сейчас его фонд вместе с "Уклоном" собирает деньги на 2000 FPV-дронов.

"Это очень классная работа, где на горизонте бюджет 50 миллионов гривен, что нам позволит закупать и станции управления, и ретрансляторы, и изучить кучу операторов", - рассказал он.

Также Притула подчеркнул, что по состоянию на 1 сентября его фонд пересек отметку в 5,65 миллиарда гривен за время полномасштабной войны.

"Я не знаю, какая будет тенденция дальше, однозначно просадка в первом квартале отразится на общем бюджете сборов за год, однако действительно очень сильно помогает работа с системным бизнесом", - подчеркнул он.

 

Ранее Притула прокомментировал возможный поход волонтеров в политику.

Также Притула популярно объяснил, нужно ли Украине министерство культуры.

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