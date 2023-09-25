Притула прокоментував можливий похід волонтерів в політику

Волонтери довели свою здатність організовувати процеси, тому вони можуть ефективно працювати у місцевих органах влади та у Верховній раді.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав один з українських топ-волонтерів, екс-шоумен та колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула.

Притула проти того, щоб волонтерів виділяли в окрему категорію щодо їхньої участі у виборах. "Це чистої води сегрегація. Отже, менеджери, вчителі, лікарі, банкіри, бізнесмени можуть бути учасниками політичного процесу, а волонтери…" - зазначив він.

Водночас Притула заявив, що не знає волонтерів, які займаються волонтерством для того, щоб це було трампліном в політику.

За його словами волонтери показали здатність українців до самоорганізації.

"Це люди, які показують лідерство, це люди, яким інші люди довіряють розпоряджатися бюджетом. Тому що вони формують якийсь бюджет, це люди, які вміють організовувати процеси, менеджерити якісь проекти. Тобто це хороші люди, яким можна заходити в ті чи інші органи влади, місцевого самоврядування чи законотворчості. Тому якщо люди будуть подібне робити, мені здається, що до цього потрібно ставитися з розумінням, з повагою", - додав Притула.

Ставлення українців до волонтерів та військових

За даними КМІС довіра до волонтерів під час війни зросла з 68% до 84%. Водночас довіра до військових наближається до 100%.

У січні 2023 року 47% українців скоріше позитивно ставляться до того, що різні політичні сили можуть запрошувати балотуватися ветеранів на виборах, ще 15% це байдуже. Натомість третина (32%) респондентів негативно ставиться до залучення політиками ветеранів у вибори.