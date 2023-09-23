Притула популярно пояснив, чи потрібне Україні міністерство культури

Культуру в Україні потрібно підтримувати, стимулювати і відроджувати. А от чи має цим займатися міністерство культури, чи, можливо, інший державний орган - це питання дискусійне.

Таку думку висловив волонтер і колишній телеведучий Сергій Притула в інтерв’ю РБК-Україна, повну версію якого можна буде прочитати у понеділок, 25 вересня на нашому сайті.

За словами Притули, сьогодні ситуація з культурою поза межами великих міст, м’яко кажучи, не надто втішна.

"Ми просто собі, сидячи на київських пагорбах, іноді не зовсім добре уявляємо, що відбувається в провінції. І саме середовищем богемної столичної тусовки або великих міст роздувається такий негатив, що, начебто, міністерство культури нам не потрібно. Можливо, нам саме таке міністерство культури не потрібно", - каже він.

Однак "регулятор і провайдер" культурних політик та ініціатив потрібен. Це, на думку Притули, може бути не "міністерство", а, наприклад, "агенція" чи "департамент". Бо, "культура в країні - це не тільки поспівати чи потанцювати".

"Культура - це книговидавництво. Культура - це культура поведінки, зрештою. Я виступав іноді в приміщеннях, які були на балансі мінкультури, де не було жодної працюючої розетки", - відзначає екс-шоумен.

Притула згадує, що під час свого шоу-бізнесового минулого, коли він з різними проєктами їздив по містечках, де проживає 6-8 тисяч людей, місцеві через те, що "не було поняття культури відвідування масових заходів", приходили на виступи, "як на якусь дискотеку".

"Це проявлялося в культурі поведінки в залі під час роботи артистів на сцені", - говорить засновник "Фонду Сергія Притули".

"Це тому, що культура десь не доходить до якихось суспільних пластів, до якихось територій, до якихось населених пунктів. Тому це однозначно треба виправляти. Не все можна виконати роздачею грантів від мінкульту чи якихось установ точково. Має бути правильна державна політика", - резюмував волонтер.

Відео-інтерв’ю з Сергієм Притулою дивіться у понеділок, 25 вересня, на YouTube-каналі РБК-Україна.