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Притула высказался о выходе Вакарчука из Рады: выполнил обещание

STYLERПерсоны    14.06.2020 - 10:42
Притула высказался о выходе Вакарчука из Рады: выполнил обещание
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Подписчики неоднозначно отреагировали на заявление Притулы

Сергей Притула рассказал, что думает о сложении депутатских полномочий членом фракции "Голос" Святославом Вакарчуком. Телеведущий поделился своим мнением в социальной сети Facebook.

Притула утверждает, что музыкант завел в парламент небольшую, но достаточно профессиональную команду. Вакарчук говорил, что он хочет создать партию единомышленников, а не лидеров.

"Вакар сделал то, что обещал. Оставаясь и идейным вдохновителем партии, и одновременно ее рядовым депутатом - сдал мандат. На его место придет другой специалист. Я благодарен Святославу за то, что он объединил столько профессиональных людей, патриотов, дал им толчок, возможность работать ради государства", - прокомментировал Притула.

Притула высказался о выходе Вакарчука из Рады: выполнил обещаниеПритула сделал заявление о выходе Вакарчука из Рады

Подписчики неоднозначно отреагировали на заявление Притулы. Некоторые посчитали, что телеведущий преувеличивает заслуги украинского музыканта:

  • Сергей, но все равно это ненормально. Если ты мужчина, то надо доводить свое дело до конца. Бежать второй раз в начале пути - это уже патология.
  • Притула отмазался. Но слабо. Без боя.
  • К сожалению, все перечисленное не является признаками профессионализма команды.
  • Иногда лучше промолчать.
  • Поддерживаю мнение Сергея.

Притула высказался о выходе Вакарчука из Рады: выполнил обещание

Притула высказался о выходе Вакарчука из Рады: выполнил обещание

Притула высказался о выходе Вакарчука из Рады: выполнил обещание

Притула высказался о выходе Вакарчука из Рады: выполнил обещание

Притула высказался о выходе Вакарчука из Рады: выполнил обещаниеПритула сделал заявление о выходе Вакарчука из Рады

Напомним, что Притула прокомментировал вероятность своего участия в выборах мэра Киева.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Притула
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