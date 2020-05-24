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Притула прокомментировал вероятность своего участия в выборах мэра Киева

Новости » Политика     24.05.2020 - 00:25
Притула прокомментировал вероятность своего участия в выборах мэра Киева
Фото: Сергей Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Он отметил, что окончательного решения пока нет

Шоумен Сергей Притула прокомментировал свое вероятное участие в выборах мэра Киева. Он заявил, что пока не готов подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Притула признался, что сейчас он обдумывает свое участие в выборах, однако окончательного решения пока нет.

"Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить, что да, или говорить, что категорически нет. Я сейчас нахожусь в ситуации, когда мне много чего надо обдумать и взвесить", - сказал шоумен.

Он добавил, что будет собирать профессиональную команду, если будет бороться за пост главы Киева.

"Нужна команда людей, на которых можно опереться, конечно, неся полную ответственность за их действия, но не бояться делегировать на них часть полномочий. И желательно, чтобы это была команда не участников "Варъяты-шоу", а команда профильных специалистов", - сказал Притула.

РБК-Украина писало, что шоумен Сергей Притула может пойти на выборы мэра Киева от партии "Голос".

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что Притула идет на втором месте после Кличко по уровню поддержки киевлян.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Сергей ПритулаВыборы мэра Киева
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