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Притула висловився про вихід Вакарчука з Ради: виконав обіцянку

STYLERПерсони    14.06.2020 - 10:42
Притула висловився про вихід Вакарчука з Ради: виконав обіцянку
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Підписники неоднозначно відреагували на заяву Притули

Сергій Притула розповів, що думає про складання депутатських повноважень членом фракції "Голос" Святославом Вакарчуком. Телеведучий поділився своєю думкою в соціальній мережі Facebook.

Притула стверджує, що музикант завів у парламент невелику, але досить професійну команду. Вакарчук говорив, що він хоче створити партію однодумців, а не лідерів.

"Вакар зробив те, що обіцяв. Залишаючись і ідейним натхненником партії, й одночасно її рядовим депутатом - здав мандат. На його місце прийде інший фахівець. Я вдячний Святославу за те, що він об'єднав стільки професійних людей, патріотів, дав їм поштовх, можливість працювати задля держави", - прокоментував Притула.

Притула висловився про вихід Вакарчука з Ради: виконав обіцянкуПритула зробив заяву про вихід Вакарчука з Ради

Підписники неоднозначно відреагували на заяву Притули. Деякі вважають, що телеведучий перебільшує заслуги українського музиканта:

  • Сергій, але все одно. Це ненормально. Якщо ти чоловік, то треба доводити свою справу до кінця. Бігти вдруге на початку шляху - це вже патологія.
  • Притула відмазався. Але слабо. Без бою.
  • На жаль, все перераховане не є ознаками професіоналізму команди.
  • Іноді краще промовчати.
  • Підтримую думку Сергія.

Притула висловився про вихід Вакарчука з Ради: виконав обіцянку

Притула висловився про вихід Вакарчука з Ради: виконав обіцянку

Притула висловився про вихід Вакарчука з Ради: виконав обіцянку

Притула висловився про вихід Вакарчука з Ради: виконав обіцянку

Притула висловився про вихід Вакарчука з Ради: виконав обіцянкуПритула зробив заяву про вихід Вакарчука з Ради

Нагадаємо, що Притула прокоментував вірогідність своєї участі у виборах мера Києва.

Ми писали, Притула розповів про орден від Зеленського.

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Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Притула
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