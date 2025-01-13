Притула відверто розповів про стосунки з дружиною: "Можу сказати одним реченням"

Сергій Притула, який нещодавно показався із Залужним , цього разу висловився про стосунки з дружиною Катериною.

Що з цього приводу сказав відомий волонтер та шоумен, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram .

Притула висловився про свій шлюб

Заговорити про особисте життя зірка наважився з особливої нагоди - свій день народження святкує його кохана. Тому у соцмережах Сергій оприлюднив романтичний пост, у якому поділився зізнаннями.

"Нехай життя буде багатим на позитивні емоції та яскраві кольори, як на цьому фото! Усі хлопці та дівчата нашої сімʼї дякують тобі за щоденну турботу і велике любляче серце", - написав Притула.

"А про наші стосунки можу сказати одним реченням. Найкраще що могло трапитись у моєму житті - трапилось. Кохаю! Будь нам усім здорова і щаслива" - також зауважив він.

Окрім того, колишній ведучий оприлюднив знімок, де його обраниця позує разом із двома доньками. Кадр, як можна зрозуміти, був зроблений у столиці на Пейзажній алеї.

Дружина Сергія Притули з доньками (фото: instagram.com/siriy_ua)

Реакція мережі

Колеги і шанувальники приєднуються до вітань та залишають у коментарях чимало приємних слів для Катерини. Ось деякі їхні реакції:

"Вітаємо з днем народження красиву, розумну дружину та маму!"

"Як щиро! Вітання іменинниці!"

"Вітаю! Щирі вітання! Бережіть один одного!"

"Найщиріші вітання іменинниці!"

"Бажаю вашій родині всіх благ, здоров'я та миру!"

"Здоров'я і наснаги! З іменинницею вас!"

"Щиро вітаємо красуню Катрусю з днем народження!"

Родина Сергія Притули (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

Що відомо про особисте життя Сергія Притули

Шлюб із Катериною Сопельник для нього є другим. Майбутні закохані познайомилися на роботі. І спершу їх не пов'язувало нічого, окрім робочих відносин. Проте після розлучення Сергія майбутня пара розпочала стосунки, які не афішувала аж до весільної церемонії. Закохані одружилися у 2015 році.

Обраниця Сергія родом із Донецька. Свого часу вона працювала адміністратором на "Новому каналі", а пізніше - продюсером у "Підйомі". Також Сопельник допомагала Притулі над проєктом "Вар'яти", яким той раніше займався. У шлюбі у закоханих народилося двоє доньок - Соломія і Стефанія.

Родина Сергія Притули (фото: instagram.com/kateryna__prytula)

Також Сергій має сина Дмитра від свого першого шлюбу з жінкою на ім'я Юлія. З нею зірка познайомився у 2007 році у Тернополі, і колишні закохані доволі швидко пішли під вінець. У 2008-му у них народився син.

У своїх минулих коментарях та інтерв'ю Притула говорив про те, що спершу не був хорошим батьком для сина, оскільки пропустив перші роки його життя. Шлюб почав швидко давати тріщини, але причини розриву шоумен уточнювати не став. Просто в один момент обоє зрозуміли, що їм краще йти окремими шляхами, а не разом.

Сергій Притула з сином (фото: instagram.com/siriy_ua)

Дмитро, старший син екс-коханих, нормально сприйняв цю новину. Наразі він спілкується зі своїми молодшими сестрами та прийняв нову дружину батька. Сергій, своєю чергою, також зміг налагодити комунікацію з чоловіком Юлії.