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Притула відверто розповів, що придбав собі під час війни

Фото: Сергій Притула розповів, що купив під час "Великої війни" (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український ведучий та волонтер Сергій Притула відверто розповів, чи може він собі дозволити робити дорогі покупки під час війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Сергій "24 каналу".

Які покупки робить Сергій Притула під час війни

Притула розказав, що купив собі джинси, але тільки тому, що його змусила дружина.

"Серйозно. Жінка приїхала, насварила. Думаю, чоловіки мене зрозуміють. У нас не буває багато джинсів, у нас є саме ці джинси. Я не кажу, що в мене більше немає. У мене є ще, але класні були ті. І коли ти ходиш в одних і тих самих джинсах постійно, вони мають здатність протиратися там, де це виглядає не дуже пристойно. І дружина приїхала і сказала: "Ти як засновник великого фонду не маєш права бути позором сім'ї", і купила мені джинси", - розповів він.

Також у гардеробі волонтера з'явилися два костюми. Він купив їх на події, коли представляв Україну у Берліні, Брюсселі та Вашингтоні.

"Я купив два костюми, я ж державу представляю", - уточнив Сергій.

"Так я забув, коли що-небудь востаннє купував, тому що військові за два роки надарували багато футболок – мерчу. У принципі, ні на що суттєво гроші не витрачаю. Їжа, паливо, комунальні послуги – це те, що з обов'язкових речей. Ні нерухомості, ні транспортних засобів", - зізнався ведучий.

 

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Сергій Притула