Притула откровенно рассказал, что купил себе во время войны

Какие покупки делает Сергей Притула во время войны

Притула рассказал, что купил джинсы, но только потому, что его заставила жена.

"Серьезно. Женщина приехала, отругала. Думаю, мужчины меня поймут. У нас не бывает много джинсов, у нас есть именно эти джинсы. Я не говорю, что у меня больше нет. У меня есть еще, но классные были те. И когда ты ходишь в одних и тех же джинсах постоянно, они обладают способностью протираться там, где это выглядит не очень прилично.И жена приехала и сказала: "Ты как основатель большого фонда не имеешь права быть глупостью семьи", и купила мне джинсы" , – рассказал он.

Также в гардеробе волонтера появилось два костюма. Он купил их на события, представляя Украину в Берлине, Брюсселе и Вашингтоне.

"Я купил два костюма, я же государство представляю", – уточнил Сергей.

"Так я забыл, когда что-нибудь последний раз покупал, потому что военные за два года надарили много футболок – мерчу. В принципе, ни на что существенно деньги не трачу. Еда, топливо, коммунальные услуги – это то, что из обязательных вещей. Ни недвижимости, ни транспортных средств", - признался ведущий.