Притула відповів, чи отримує гроші зі свого фонду та на що взагалі живе

Волонтер та ведучий Сергій Притула, який є засновником фонду для збору коштів на допомогу ЗСУ, відповів, чи отримує він за свою роботу гроші. Також він пояснив, на які кошти нині живе.

Чи отримує Притула зарплату у фонді

За словами волонтера, нині він гарно живе, але вже не отримує тих коштів, які міг заробляти на телебаченні у минулому. Втім, зарплату за роботу у фонді він не отримує.

"В мене немає зарплати засновника фонду. Я прекрасно живу, наскільки це можливо за обставин війни. Це далеко не ті часи і не ті бюджети, якими я зараз оперую, як я любив це в старі добрі часи, коли я працював на телебаченні", - заявив Притула.

Також він пояснив, за що нині живе. Декілька років тому артист придбав цінні папери. А його дружина вирішила інвестувати у бізнес.

"Восени 21-го року, готуючись до певних змін в своєму житті, на які я сподівався в 22-23-му, ми з дружиною перебрали сімейні бюджети. Половину ми вклали в цінні папери. Кожного разу, раз на квартал, я отримую дивіденди. А дружина свою частинку вклала в невеличкий бізнес, який в нас є на заході країни", - пояснив волонтер.

Притула розповів, за які гроші нині живе (скріншот)

"Одяг не купую"

Окрім цього, Притула заявив, що майже не витрачає на себе гроші. Мало того, він нібито не купує собі їжу.

"Тому я зараз жартую, але годувальником сім'ї зараз є радше жінка, аніж я. Але, ну відверто, в мене і потреб якихось суттєво немає. Одяг я собі не купую, військові надарували стільки цих футболок, цих пайт з капюшонами з тих усіх мерчів", - заявив волонтер.

"Я тільки джинси купив у цьому році, бо ті вже порвалися. А їсти нам дають тут, на фонді у нас є ресторани, якісь мережі бістро, які беруть нас під крило і на волонтерських засадах нас годують", - додав він.