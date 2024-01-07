Екс-учасниця "Холостяка" розсекретила стать майбутньої дитини
Українська акторка, учасниця проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей, яка днями поділилася радісною звісткою про вагітність, розсекретила стать своєї майбутньої дитини.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Вікторія Варлей влаштувала гендер-паті
Так, 39-річна знаменитість організувала вечірку, щоб дізнатися, кого вона народить чоловіку - хлопчика чи дівчинку.
Стать дитини акторка запропонувала вгадати подружкам, і, врешті, розкрила інтригу.
Так, у Вікторії та її коханого, бізнесмена Павла, буде донечка.
"Так все ж таки хлопчик, чи дівчинка. "Тримайте синочків, у Варлей буде дочка". Саме це сказала моя подруга Романа, коли ми робили ці світлини", - поділилася Варлей.
Реакція юзерів
Користувачі мережі привітали зірку "Холостяка" з такою новиною і побажали здоров’я майбутній матусі та її первістку.
Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)
- Це чудова подія. Це щастя родити донечку
- Яка ви неймовірна. Це просто відвал всього, здоров’я вам і принцесі
- Вікторія дуже рада за вас, це таке щастя!
- Хай ця маленька дівчинка має найщасливішу долю
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