Екс-учасниця "Холостяка" розсекретила стать майбутньої дитини

Українська акторка, учасниця проєкту "Холостяк-12" Вікторія Варлей, яка днями поділилася радісною звісткою про вагітність , розсекретила стать своєї майбутньої дитини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Вікторія Варлей влаштувала гендер-паті

Так, 39-річна знаменитість організувала вечірку, щоб дізнатися, кого вона народить чоловіку - хлопчика чи дівчинку.

Стать дитини акторка запропонувала вгадати подружкам, і, врешті, розкрила інтригу.

Так, у Вікторії та її коханого, бізнесмена Павла, буде донечка.

"Так все ж таки хлопчик, чи дівчинка. "Тримайте синочків, у Варлей буде дочка". Саме це сказала моя подруга Романа, коли ми робили ці світлини", - поділилася Варлей.

Реакція юзерів

Користувачі мережі привітали зірку "Холостяка" з такою новиною і побажали здоров’я майбутній матусі та її первістку.

Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)