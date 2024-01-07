Притула ответил, получает ли деньги из своего фонда и на что вообще живет

Волонтер и ведущий Сергей Притула, являющийся учредителем фонда для сбора средств на помощь ВСУ, ответил, получает ли он за свою работу деньги. Также он объяснил, на какие средства сейчас живет.

Получает ли Притула зарплату в фонде

По словам волонтера, сейчас он хорошо живет, но уже не получает тех средств, которые мог зарабатывать на телевидении в прошлом. Впрочем, зарплату за работу в фонде он не получает.

"У меня нет зарплаты основателя фонда. Я прекрасно живу, насколько это возможно при обстоятельствах войны. Это далеко не те времена и не те бюджеты, которыми я сейчас оперирую, как я любил это в старые добрые времена, когда я работал на телевидении", - заявил Притула.

Также он объяснил, за что сейчас живет. Несколько лет назад артист приобрел ценные бумаги. А его жена решила инвестировать в бизнес.

"Осенью 21-го года, готовясь к определенным изменениям в своей жизни, на которые я надеялся в 22-23-ем, мы с женой перебрали семейные бюджеты. Половину мы вложили в ценные бумаги. Каждый раз, раз в квартал, я получаю дивиденды. А жена свою часть вложила в небольшой бизнес, который у нас есть на западе страны", - объяснил волонтер.

Притула рассказал, за какие деньги сейчас живет (скриншот)

"Одежду не покупаю"

Кроме того, Притула заявил, что почти не тратит на себя деньги. Более того, он якобы не покупает себе еду.

"Поэтому я сейчас шучу, но кормильцем семьи сейчас скорее стала жена, чем я. Но, ну откровенно, у меня и потребностей каких-то существенно нет. Одежду я себе не покупаю, военные надарили столько этих футболок, этих пайт с капюшонами из тех всех мерчей", - заявил волонтер.

"Я только джинсы купил в этом году, потому что те уже порвались. А еду нам дают здесь, на фонде у нас есть рестораны, какие-то сети бистро, которые берут нас под крыло и на волонтерских началах нас кормят", - добавил он.