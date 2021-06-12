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Притула растрогал сеть фотографией с сыном: папина копия

Автор: Тетяна Самарук

Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно в третий раз стал отцом и опубликовал фото со своим 12-летним сыном Дмитрием.

Снимок актер опубликовал на своей странице в Instagram.

Как написал ведущий, семья сделала остановку в городе Кременец, в Тернопольской области, и там он сделал несколько селфи на Замковой горе.

"По дороге к бабушке. Каникулы!"- подписал фото Сергей.

Фото: Сергей Притула со старшим сыном Дмитрием (instagram.com/siriy_ua)

В комментариях пользователи пишут, что Дмитрий будет похож на папу, и желают им хорошего отдыха.

  • Хорошие ребята в хорошем месте Кременец!
  • Супер! У сына будут приятные воспоминания
  • Папина копия
  • Хорошего отдыха. Вы очень похожи.

Известно, что Дмитрий – старший сын Сергея Притулы от первого брака с Юлией Притулой (Андрийчук). Сергей и Юлия познакомились в 2007 году в Тернополе. Однако, уже позже они расстались.

Фото:Сергей Притула со старшим сыном Дмитрием (instagram.com/siriy_ua)

Ранее мы сообщали, что Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом.

Также ведущий с дочкой на руках порадовал фото с отдыха в ОАЭ.

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Новости Украины Сергей ПритулаАлександр Син