Притула растрогал сеть фотографией с сыном: папина копия

Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно в третий раз стал отцом и опубликовал фото со своим 12-летним сыном Дмитрием.
Снимок актер опубликовал на своей странице в Instagram.
Как написал ведущий, семья сделала остановку в городе Кременец, в Тернопольской области, и там он сделал несколько селфи на Замковой горе.
"По дороге к бабушке. Каникулы!"- подписал фото Сергей.
Фото: Сергей Притула со старшим сыном Дмитрием (instagram.com/siriy_ua)
В комментариях пользователи пишут, что Дмитрий будет похож на папу, и желают им хорошего отдыха.
Известно, что Дмитрий – старший сын Сергея Притулы от первого брака с Юлией Притулой (Андрийчук). Сергей и Юлия познакомились в 2007 году в Тернополе. Однако, уже позже они расстались.
Фото:Сергей Притула со старшим сыном Дмитрием (instagram.com/siriy_ua)
Ранее мы сообщали, что Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом.
Также ведущий с дочкой на руках порадовал фото с отдыха в ОАЭ.