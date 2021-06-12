Притула розчулив мережу світлиною з сином: татова копія

Як написав ведучий, сім'я зробила зупинку в місті Кременець, в Тернопільській області, і там він зробив кілька селфі на Замковій горі.

"По дорозі до бабусі. Канікули!" – підписав фото Сергій.

Фото: Сергій Притула зі старшим сином Дмитром (instagram.com/siriy_ua)

У коментарях користувачі пишуть, що Дмитро буде схожий на тата, і бажають їм гарного відпочинку.

Гарні хлопці у гарному місці Кременець!

Супер! У сина будуть приємні спогади

Татова копія

Гарного відпочинку. Ви дуже схожі.

Відомо, що Дмитро – старший син Сергія Притули від першого шлюбу з Юлією Притулою (Андрійчук). Сергій і Юлія познайомилися у 2007 році в Тернополі. Однак, вже пізніше вони розлучилися.

Фото:Сергій Притула зі старшим сином Дмитром (instagram.com/siriy_ua)