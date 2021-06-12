Притула розчулив мережу світлиною з сином: татова копія

Відомий український телеведучий Сергій Притула, який нещодавно втретє став батьком, опублікував фото зі своїм 12-річним сином Дмитром.
Знімок актор опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Як написав ведучий, сім'я зробила зупинку в місті Кременець, в Тернопільській області, і там він зробив кілька селфі на Замковій горі.
"По дорозі до бабусі. Канікули!" – підписав фото Сергій.
Фото: Сергій Притула зі старшим сином Дмитром (instagram.com/siriy_ua)
У коментарях користувачі пишуть, що Дмитро буде схожий на тата, і бажають їм гарного відпочинку.
Відомо, що Дмитро – старший син Сергія Притули від першого шлюбу з Юлією Притулою (Андрійчук). Сергій і Юлія познайомилися у 2007 році в Тернополі. Однак, вже пізніше вони розлучилися.
Фото:Сергій Притула зі старшим сином Дмитром (instagram.com/siriy_ua)
Раніше ми повідомляли, що Сергій Притула поділився спогадами про життя з братом.
Також ведучий з донькою на руках порадував фото з відпочинку в ОАЕ.