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Сергей Притула снова стал папой: нежное фото с малышкой на руках

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Вторник 25 мая 2021 21:27
Сергей Притула снова стал папой: нежное фото с малышкой на руках Фото: Сергей Притула (Виталий Ночас, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Сергей Притула стал многодетным отцом - в семье известного ведущего, волонтера и шоумена родился третий ребенок. Новорожденной уже дали имя, а сам 39-летний артист показал трогательный снимок с дочерью на руках.

Фото с малышкой Притула опубликовал 25 мая в своем Facebook.

Девочку назвали Стефания. Счастливый родитель поделился в сети нежным кадром с малышкой, укутанной в одеяльце.

Сергей Притула снова стал папой: нежное фото с малышкой на руках

Сергей Притула с новорожденной Стефанией на руках (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Это вторая дочка в семье Сергея Притулы и Катерины Сопельник - их первенцу Соломии уже три годика. Также у телеведущего есть 12-летний сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук.

"Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень ждали тебя!!! А мы с мамой, благодарим Бога за тебя! Добро пожаловать в семью и в океан любви!" - написал Притула в сети под нежными кадрами с дочкой и детьми, которые обнимают еще беременную маму.

Сергей Притула снова стал папой: нежное фото с малышкой на руках

Сергей Притула с сыном и дочкой и женой Катериной - в ожидании рождения третьего ребенка (фото: facebook.com/serhiyprytula)

В сети горячо поздравляют Притулу с семьей с рождением ребенка, и купают маму с папой в лучших пожеланиях. В комментариях, которых уже несколько тысяч, можно встретить также самую теплую реакцию других артистов и коллег шоумена, активистов, известных людей и селебрити.

"Серенький, Катюша, поздравляю вас с маленькой Стафанией! Пусть растет родителям на радость!, - пишет Александр Педан.

"Из росы и воды!!! Пусть судьба будет счастливой!" - написала Соломия Бобровская.

"Ты смотри как он все успевает!", - отреагировал Виталий Дейнега.

"Поздравления, друг. Особенно жене. Она героиня у тебя", написал Ярослав Юрчишин.

Напомним, что ранее Сергей Притула поделился воспоминаниями о жизни с братом.

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