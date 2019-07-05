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Притула розповів про серйозну травму і операцію: усі подробиці

STYLERЖиття    05.07.2019 - 17:40
Притула розповів про серйозну травму і операцію: усі подробиці
Притула прокоментував травму своєї ноги (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Притула прокоментував травму, яку отримав у минулому місяці

Сергій Притула, відомий український шоумен і волонтер, вперше розкрив подробиці при яких обставинах він травмував ногу та отримав перелом, після якого йому знадобиться операція. Про це Притула розповів в інтерв'ю телеканалу "СТБ".

Він зазначив, що травмував ногу в свій 38-й день народження, який він відзначав 22 червня у Карпатах. Притула розповів, що підсковзнувся біля басейну і масою свого тіла притиснув ногу.

Притула прокоментував травму своєї ноги (відео: YouTube/Вікна-новини)

За його словами, він упав просто на рівному місці, а не злетів з квадроцикла, тоді це було б ще не так прикро. Він зазначив, що у нього серйозна травма, тому що незабаром знадобитися хірургічне втручання. У Притули змістилася кістка і порвані зв'язки.

Варто зазначити, що спочатку гіпс у Сергія був до стегна.

Притула розповів про серйозну травму і операцію: усі подробиці

Сергій Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Шоумен також зазначив, що відновлення займе тривалий час, тому що, за словами лікарів, на реабілітацію знадобитися близько двох місяців.

Нагадаємо, що Сергій Притула розповідав про те, що лікарі незадоволені його активною діяльністю після того, як він зламав ногу. З'ясувалося, що у нього самий складний перелом, який тільки може бути.

Раніше повідомлялося, що Притула розповів про трагедію в сім'ї, яка сталася з його батьком. Справа в тому, що батько шоумена "згорів" від раку буквально за місяць.

Ми також писали про те, що Сергій Притула у свій час не дуже схвально висловлювався про Святослава Вакарчука.

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