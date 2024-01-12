Притула пройшов ВЛК та зізнався, чому його лякає закон про мобілізацію

Волонтер та ведучий Сергій Притула заявив, що проходив військово-лікарську комісію та відвідав територіальний центр комплектування. При цьому він розповів, чому його лякає проєкт закону щодо мобілізації, який 11 січня відкликали з Ради .

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler), своїми думками Притула поділився у новому подкасті "Гуртом та вщент" з Антоном Тимошенком, який вийшов на його YouTube-каналі.

Що Притула робив у ТЦК

За словами волонтера, він не сильно хотів говорити про скандали, адже перед записом подкасту ходив на ВЛК. При цьому Притула запевнив, що не побачив негативної поведінки працівників ТЦК.

"В мене сьогодні насправді був чудовий день, я проходив ВЛК. Ще не все, ще завтра... Але головне, що я сьогодні переконався, що насправді у нас просто, от коли ми про мобілізацію говоримо, дуже багато негативу навколо по поведінці людей з ТЦК і так далі", - заявив волонтер.

"Сьогодні я був в ТЦК і на ВЛК. Звичайно, що, можливо, медійна моя пика впливає на якесь ставлення. В черзі на ВЛК підійшли два хлопці з 3-ої ОШБр, подякували за роботу", - додав він.

Притула пішов на ВЛК (скріншот)

Що Притула думає про мобілізацію

При цьому волонтер додав, що нині він боїться ситуації навколо законопроєкту щодо мобілізації.

"Є просто в мене особистий страх від того, як ось цей законопроєкт про мобілізацію, який зараз обговорюється. В тому вигляді, в якому його зараз там пропонують, його толком ніхто не озвучив, як він виглядає", - сказав Притула і пожартував, порівнявши законопроєкт з творчістю Потапа у 2023 році.

За його словами, через цей закон "відбуваються баталії". А потім може початися ще більше скандалів, вважає волонтер.

"І насправді депутати зараз напрацьовують свої якісь доповнення, свої пропозиції до цього законопроєкту. І я до чого це все веду: народ дуже сильно знервований цими цифрами по мобілізації у 500 000 людей. На тлі цього законопроєкту буде відбуватися великий всеукраїнський срач на горі", - зазначив Притула.

Нині, як вважає волонтер, ми "крізь призму ось цього законопроєкту про мобілізацію будемо спостерігати, як влада буде відпасовувати відповідальність за прийняття непопулярних рішень на армію". А армія на владу нічого "відпасовувати" не буде, бо "не дозволяє субординація", додав Притула.

"Опозиція буде атакувати владу, заробляючи собі якісь політичні рейтинги, тому що критикувати непопулярні рішення завжди легше. І ось цей трикутник, він не буде заспокоювати людей. Тому що ці будуть приймати рішення, але відкараскуватися від них, ті будуть їх критикувати, а армія отримає те, що вона повинна отримати", - резюмував він.