"Вони були і будуть": Притула чесно сказав, що думає про втому від війни та тих, хто не донатить

Волонтер та артист Сергій Притула поділився своєю думкою щодо того, чи бачить він серед українців втому від війни. Також він чесно сказав, що думає про людей, яким відверто "плювати" на події в країні.

Чи є втома від війни

"На тлі втоми наших військових ми в принципі не маємо права відкривати дзьоба і казати про те, що ми десь щось втомилися. З іншого боку, люди не всі з заліза і якесь емоційне вигорання присутнє, звичайно", - визнав Притула.

Волонтер спілкується з молодими українцями та особливо запам'ятав розмову з 18-річною дівчиною у Львові. Вона питала, як їй жити та що робити, адже їй важко веселитися на тлі війни.

"Навіть молодь, яка в принципі мала б не задумуватись там про якісь речі, їх це давить, їх це плавить, їх це морально виснажує. І що вже говорити про старших людей, про тих, у кого рідні на фронті й тому подібне... Так, втома від війни є, але важливе інше. Що це не та втома, на яку розраховують росіяни", - пояснив Притула.

Притула висловився про втому від війни (скріншот)

Що робити з тими, кому "плювати" на війну

Також він висловився про тих людей, які живуть так, ніби війни немає. За словами Притули, такі українці дійсно є, але він не хоче витрачати на них час.

"Вони, мабуть, є, вони були і вони будуть. Ну що тепер робити, заламувати руки чи бігати за кожною цією людиною і питатися: "Чому ти, пеньок, за два роки повномасштабного вторгнення жодного разу не задонатив"? Я вже мовчу про вісім років АТО, ООС. Є така категорія людей, яким було, є і буде поф*г, щоб не трапилося", - пояснив волонтер.

Що Притула думає про тих, хто не хоче донатити (фото: instagram.com/siriy_ua)

Коли українцям жити

Притула ще раз пригадав про дівчину, яка не знає, як їй жити.

"А коли вона буде це робити? І ті хлопці, які воюють вони кажуть мені: "Ми воюємо для того, щоб наші діти жили нормальним життям". Тому я тій дівчинці казав: "Ви не картайте себе, живіть", - розповів волонтер.

"Та ходіть на місця для поцілунків в кінотеатр, йдіть з дівчатами в клуб чи ще що-небудь. Але тримайте завжди в голові, завдяки кому у вас є ця можливість. Живи цим життям, але пам'ятай, що від тебе теж залежить", - додав він.