Притула показав, як проводить час з дітьми: "Дотисли батька"

Притула показав дітей

На опублікованому кадрі можна побачити, як родина зібралася разом за грою в шахи.

"Білі починають і програють! Вдвох так і дотисли батька", - пожартував у підписі до кадру Сергій. На фото можна побачити сина Притули Дмитра від його першого шлюбу, а також старшу доньку зірки Соломію.

Діти Сергія Притули (фото: instagram.com/siriy_ua)

Реакція мережі

Колеги і шанувальники бурхливо відреагували на допис та продовжують засипати зіркову родину компліментами. Ось деякі їхні реакції:

"Чи то Дмитро, чи то Сергій в молодості!"

"Хай діти будуть здорові і щасливі!"

"Скажіть, це приємно програти своїм дітям?"

"Дмитра не впізнати!"

"Гуртом і батька в шахи переможемо!"

"Люблю, коли ви постите своїх діточок!"

"Який ваш Дмитро вже дорослий, має ваші риси!"

"Файний трон ззаду!"

"Непереможні, коли об'єднані!"

"Видно, що таточка слухали!".

Сім'я Сергія Притули (фото: instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, Сергій Притула влітку 2015 року одружився вдруге. Його обраницею стала Катерина Сопельник, і в цьому шлюбі у пари народилася не тільки донька Соломія у 2017 році, а й донька Стефанія, яка з'явилася на світ у 2021.

Першою обраницею колишнього телеведучого була жінка на ім'я Юлія. Вони познайомилися у 2007 році в Тернополі, пізніше зіграли весілля, проте розсталися. У цьому шлюбі у знаменитості народився син Дмитро, і на початку жовтня йому виповнилося 16 років.

Сергій Притула з дружиною (фото: facebook.com/serhiyprytula)