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Притула показав, як проводить час з дітьми: "Дотисли батька"

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)
Автор: Любов Блажко

Сергій Притула час від часу ділиться у соцмережах теплими сімейними кадрами. Наприклад, раніше він показав рідкісне фото з 16-річним сином, а цього разу поділився, як проводить час зі своїми нащадками.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зіркового волонтера пише про це детальніше.

Притула показав дітей

На опублікованому кадрі можна побачити, як родина зібралася разом за грою в шахи.

"Білі починають і програють! Вдвох так і дотисли батька", - пожартував у підписі до кадру Сергій. На фото можна побачити сина Притули Дмитра від його першого шлюбу, а також старшу доньку зірки Соломію.

Діти Сергія Притули (фото: instagram.com/siriy_ua) 

Реакція мережі

Колеги і шанувальники бурхливо відреагували на допис та продовжують засипати зіркову родину компліментами. Ось деякі їхні реакції:

  • "Чи то Дмитро, чи то Сергій в молодості!"
  • "Хай діти будуть здорові і щасливі!"
  • "Скажіть, це приємно програти своїм дітям?"
  • "Дмитра не впізнати!"
  • "Гуртом і батька в шахи переможемо!"
  • "Люблю, коли ви постите своїх діточок!"
  • "Який ваш Дмитро вже дорослий, має ваші риси!"
  • "Файний трон ззаду!"
  • "Непереможні, коли об'єднані!"
  • "Видно, що таточка слухали!".

Сім'я Сергія Притули (фото: instagram.com/siriy_ua)

Нагадаємо, Сергій Притула влітку 2015 року одружився вдруге. Його обраницею стала Катерина Сопельник, і в цьому шлюбі у пари народилася не тільки донька Соломія у 2017 році, а й донька Стефанія, яка з'явилася на світ у 2021.

Першою обраницею колишнього телеведучого була жінка на ім'я Юлія. Вони познайомилися у 2007 році в Тернополі, пізніше зіграли весілля, проте розсталися. У цьому шлюбі у знаменитості народився син Дмитро, і на початку жовтня йому виповнилося 16 років.

Сергій Притула з дружиною (фото: facebook.com/serhiyprytula)

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