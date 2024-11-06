Притула показав, як проводить час з дітьми: "Дотисли батька"

Сергій Притула час від часу ділиться у соцмережах теплими сімейними кадрами. Наприклад, раніше він показав рідкісне фото з 16-річним сином, а цього разу поділився, як проводить час зі своїми нащадками.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зіркового волонтера пише про це детальніше.
На опублікованому кадрі можна побачити, як родина зібралася разом за грою в шахи.
"Білі починають і програють! Вдвох так і дотисли батька", - пожартував у підписі до кадру Сергій. На фото можна побачити сина Притули Дмитра від його першого шлюбу, а також старшу доньку зірки Соломію.
Колеги і шанувальники бурхливо відреагували на допис та продовжують засипати зіркову родину компліментами. Ось деякі їхні реакції:
Нагадаємо, Сергій Притула влітку 2015 року одружився вдруге. Його обраницею стала Катерина Сопельник, і в цьому шлюбі у пари народилася не тільки донька Соломія у 2017 році, а й донька Стефанія, яка з'явилася на світ у 2021.
Першою обраницею колишнього телеведучого була жінка на ім'я Юлія. Вони познайомилися у 2007 році в Тернополі, пізніше зіграли весілля, проте розсталися. У цьому шлюбі у знаменитості народився син Дмитро, і на початку жовтня йому виповнилося 16 років.
Раніше Притула зізнався, що їм з дружиною завадило зачати четверту дитину.
Наприкінці серпня Притула зворушливо вітав обраницю з річницею шлюбу.