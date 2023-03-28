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"Перебили всі плани": Сергій Притула зізнався, що їм з дружиною завадило зачати четверту дитину

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Україна, Вівторок 28 березня 2023 09:21
"Перебили всі плани": Сергій Притула зізнався, що їм з дружиною завадило зачати четверту дитину Сергій Притула з сім'єю (фото: instagram.com/siriy_ua)
Автор: Юлія Гаюк

Колишній шоумен і волонтер Сергій Притула має велику сім'ю з трьома дітьми. Однак до початку повномасштабної війни він із дружиною Катериною планував ще одну дитину. Проте певні події стали цьому на заваді.

Про це він розповів в інтерв'ю Юлії Бориско.

Чому Притула не зміг стати батьком

Сергій одружений із Катериною Сопельник, і разом пара виховує двох доньок Соломію та Стефанію. Крім того, у Сергія є син від першого шлюбу Дмитро. Притула ніколи не приховував, що хоче бути багатодітним батьком, тому із дружиною вирішили зачати ще одну дитину.

Проте війна завадила здійсненню.

"Я дитину збирався зачати з дружиною у вересні-жовтні 2022 року. Звичайно, що ще не пізно. Але ср*на русня зі своїм грьобаним Путіним дуже сильно перебили всі плани. Відверто, мені дуже важко створювати якийсь горизонт планування далі, ніж на два-три тижні. Місяць - максимум", - розповів волонтер.

За його словами, людина може просто сидіти вдома, і до неї, як у Запоріжжі чи Дніпрі, прилетить ракета. Саме ці думки турбують сім'янина.

Що відомо про сім'ю Притули

У 2007 році Сергій познайомився з першою дружиною Юлією Андрійчук, через рік у пари народився син Дмитро. Після розлучення Притула забрав сина під свою опіку.

У 2015 році шоумен одружився із Катериною Сопельник, яка родом із Донецька. Разом подружжя виховує двох доньок, 5-річну Соломію та однорічну Стефанію, а також 14-річного Дмитра.

&quot;Перебили всі плани&quot;: Сергій Притула зізнався, що їм з дружиною завадило зачати четверту дитину&quot;Перебили всі плани&quot;: Сергій Притула зізнався, що їм з дружиною завадило зачати четверту дитину&quot;Перебили всі плани&quot;: Сергій Притула зізнався, що їм з дружиною завадило зачати четверту дитину&quot;Перебили всі плани&quot;: Сергій Притула зізнався, що їм з дружиною завадило зачати четверту дитину&quot;Перебили всі плани&quot;: Сергій Притула зізнався, що їм з дружиною завадило зачати четверту дитину

Сім'я Сергія Притули (фото: instagram.com/siriy_ua)

Раніше Сергій Притула поділився, чи повернеться до шоубізнесу після війни.

Дивіться також, яку техніку придбав фонд Притули на гроші українців.

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