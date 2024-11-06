Притула показал, как проводит время с детьми: "Дожали отца"

Сергей Притула иногда делится в соцсетях теплыми семейными кадрами. К примеру, ранее он показал редкое фото с 16-летним сыном, а на этот раз поделился, как проводит время со своими потомками.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звездного волонтера пишет ою этом более подробно.
На опубликованном кадре можно увидеть, как семья собралась вместе за игрой в шахматы.
"Белые начинают и проигрывают! Вдвоем так и дожали отца", - пошутил в подписи к кадру Сергей. На фото можно увидеть сына Притулы Дмитрия от его первого брака, а также старшую дочь звезды Соломию.
Коллеги и поклонники бурно отреагировали на пост и продолжают засыпать звездную семью комплиментами. Вот некоторые их реакции:
Напомним, Сергей Притула летом 2015 года женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина Сопельник, и в этом браке у пары родилась не только дочь Соломия в 2017 году, но и дочь Стефания, появившаяся на свет в 2021 году.
Первой избранницей бывшего телеведущего была женщина по имени Юлия. Они познакомились в 2007 году в Тернополе, позже сыграли свадьбу, однако расстались. В этом браке у знаменитости родился сын Дмитрий, и в начале октября ему исполнилось 16 лет.
Ранее Притула признался, что им с женой помешало зачать четвертого ребенка.
В конце августа Притула трогательно поздравлял избранницу с годовщиной брака.