Притула отказался комментировать Евровидение: "сейчас непростые времена"

Финал Национального отбора на Евровидение 2022 состоится уже 12 февраля. И впервые с 2017 года мы не увидим на сцене песенного действа ведущего Сергея Притулу.

Почему шоумен отказался комментировать конкурс? На этот вопрос Притула дал ответ лично во время съемок шоу "Игры талантов", которое стартует 26 февраля.

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Почему Притула не будет ведущим Нацотбора на Евровидение 2022

Шоумен отмечает, что "сейчас такие непростые времена, когда внутри страны и вокруг нее есть очень много угроз".

"И поскольку я много лет занимаюсь волонтерством, сейчас это такая пиковая точка затрат времени и денег на эти процессы, что я, откровенно говоря, не совсем имею возможность отвлекаться на какие-то сопутствующие проекты", - отметил Притула журналистам канала "Украина".

Так будет выглядеть сцена Национального отбора (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Также он отметил, что вряд ли вернется на сцену Нацотбора и в следующем году.

"Подозреваю, что скорее нет, чем да", - сказал Притула.

"Потому что моя работа ведущим национального отбора была связана с тем, что он готовился командой канала с того же холдинга, в который входит телеканал, ведущим которого я являюсь. Поэтому меня могли спокойно "заимствовать" для проведения этого конкурса", - пояснил Сергей.

Сергей Притула был неизменным ведущим Нацотбора с 2017 года (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Притула говорит, что ему "была крайне важна команда, которая это делает".

"А когда общественный вещатель расторгнул договор с телеканалом, то бишь он закончился и его не пролонгировали, очевидно было, что я не могу пойти работать ведущим Нацотбора. Как минимум ввиду того, что это другой холдинг и другая команда людей", - сказал шоумен.

Что Притула думает о новых ведущих Нацотбора

Хоть сам Притула не будет участвовать в шоу, но он искренне рад за своих коллег - Машу Ефросинину и Тимура Мирошниченко, которые стали ведущими Нацотбора.

Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

"Обязательно буду смотреть и держать кулаки, чтобы и Украина получила достойное представительство на конкурсе, и ведущие справились со своей работой", - сказал он.

Что известно о Евровидении 2022

Напомним, что хозяином Евровидения 2022 является город Турин в Италии.

Финал конкурса состоится в арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы - 10 и 12 мая.

Представитель нашей страны выступит в первой части первого полуфинала.

Вместе с нами 10 мая свои выступления представят артисты из Албании, Болгарии, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Словении, Швейцарии, Австрии, Армении, Греции, Дании, Исландии, Норвегии, Португалии, России и Хорватии.

Украинцы смогут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме представителя своей страны.

Несколько интересных фактов

В Евровидении 2022 года примет участие 41 страна.

Победителем прошлогоднего конкурса стала группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Украинская команда Go_A вошла в пятерку лучших на конкурсе с хитом Shum.

Сегодня трек украинской группы - в тройке самых популярных композиций за всю историю Евровидения!