Притула відмовився коментувати Євробачення: "зараз непрості часи"

Фінал Національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться вже 12 лютого. І вперше з 2017 року ми не побачимо на сцені пісенного дійства ведучого Сергія Притулу.

Чому шоумен відмовився від коментування конкурсу? На це питання Притула дав відповідь особисто під час зйомок шоу "Ігри талантів", яке стартує 26 лютого.

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Чому Притула не буде ведучим Нацвідбору на Євробачення 2022

Шоумен наголошує, що "зараз такі непрості часи, коли всередині країни і навколо неї є дуже багато загроз".

"І позаяк я багато років займаюсь волонтерством, зараз це така пікова точка витрат часу і грошей на ці процеси, що я, відверто кажучи, не зовсім маю можливість відволікатись на якісь супутні проєкти", - зазначив Притула журналістам каналу "Україна".

Так буде виглядати сцена Національного відбору (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Також він відзначив, що навряд повернеться на сцену Нацвідбору й наступного року.

"Підозрюю, що радше ні, ніж так", - сказав Притула.

"Тому що моя робота ведучим національного відбору була пов’язана з тим, що він готувався командою каналу з того ж холдингу, до якого входить телеканал, ведучим якого я є. Тому мене могли спокійно "запозичувати" для проведення цього конкурсу", - пояснив Сергій.

Сергій Притула був незмінним ведучим Нацвідбору з 2017 року (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Притула каже, що йому "була вкрай важлива команда, яка це робить".

"А коли суспільний мовник розірвав договір з телеканалом чи то пак він закінчився і його не пролонгували, очевидно було, що я не можу піти працювати ведучим Нацвідбору. Як мінімум з огляду на те, що це інший холдинг і інша команда людей", - сказав шоумен.

Що Притула думає про нових ведучих Нацвідбору

Хоч сам Притула не буде брати участі у шоу, але він щиро радіє за своїх колег - Машу Єфросініну і Тімура Мірошниченка, які стали ведучими Нацвідбору.

Маша Єфросініна і Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

"Обов’язково дивитимусь і триматиму кулаки, щоб і Україна отримала гідне представництво на конкурсі, і ведучі впорались зі своєю роботою", - сказав він.

Що відомо про Євробачення 2022

Нагадаємо, що господарем Євробачення 2022 є місто Турин в Італії.

Фінал конкурсу відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали - 10 та 12 травня.

Представник нашої країни виступить у першій частині першого півфіналу.

Разом з нами 10 травня свої виступи представлять артисти з Албанії, Болгарії, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Словенії, Швейцарії, Австрії, Вірменії, Греції, Данії, Ісландії, Норвегії, Португалії, Росії та Хорватії.

Українці зможуть голосувати у першому півфіналі за всіх учасників, окрім представника своєї країни.

Кілька цікавих фактів

У Євробаченні 2022 візьме участь 41 країна.

Переможцем минулорічного конкурсу став гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni.

Українська команда Go_A увійшла до п’ятірки кращих на конкурсі з хітом Shum.

На сьогодні трек українського гурту - у трійці найпопулярніших композицій за всю історію Євробачення!