Притула обратился к украинцам во всем мире: "объединяйтесь в группы, а не срывайте телефоны"

По его словам, сейчас огромное количество украинцев в разных уголках мира предлагают помощь. Однако организовывать этот процесс нужно правильно, чтобы от искреннего желания было как можно больше пользы.

"Дорогие мои украинцы – от США, Канады до Австралии, Израиля, Европы – все, кто обрывает телефоны украинским волонтерам. Спасибо за вашу активность и жертвенность. Однако вы звоните по одному и мы не успеваем обрабатывать ваши запросы. Так не делается. Организовывайтесь на местах и возводите вместе ваши способности и возможности, – сказал Притула.

Также это можно делать через союзы и объединения. К тому же он обратился с просьбой помочь к Всемирному конгрессу украинцев.

Что нужно сделать

Украинцам, которые хотят помочь, советуют разделять способности:

медицина;

амуниция;

бронежилеты;

каски;

дроны.

Отмечается, что это сейчас в Украину можно завезти через Польшу. Свозить собранное лучше всего к границе Шегини.