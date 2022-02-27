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Притула обратился к украинцам во всем мире: "объединяйтесь в группы, а не срывайте телефоны"

Автор: Татьяна Самарук

Сергей Притула записал видеообращение и призвал украинцев по всему миру прекратить разрывать телефоны. Однако, он сказал, что нужно организовываться на местах.

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас огромное количество украинцев в разных уголках мира предлагают помощь. Однако организовывать этот процесс нужно правильно, чтобы от искреннего желания было как можно больше пользы.

"Дорогие мои украинцы – от США, Канады до Австралии, Израиля, Европы – все, кто обрывает телефоны украинским волонтерам. Спасибо за вашу активность и жертвенность. Однако вы звоните по одному и мы не успеваем обрабатывать ваши запросы. Так не делается. Организовывайтесь на местах и возводите вместе ваши способности и возможности, – сказал Притула.

Также это можно делать через союзы и объединения. К тому же он обратился с просьбой помочь к Всемирному конгрессу украинцев.

Что нужно сделать

Украинцам, которые хотят помочь, советуют разделять способности:

  • медицина;
  • амуниция;
  • бронежилеты;
  • каски;
  • дроны.

Отмечается, что это сейчас в Украину можно завезти через Польшу. Свозить собранное лучше всего к границе Шегини.

Ранее мы сообщали, что Притула срочно обратился ко всем кто может доехать до Киева быстро.

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Сергей ПритулаУкраина