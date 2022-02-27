Притула звернувся до українців в усьому світі: "об'єднуйтеся у групи, а не зривайте телефони"

Сергій Притула записав відеозвернення та закликав українців по всьому світу припинити "розривати" телефони. Однак, він сказав, що потрібно організовуватися на місцях.
Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, зараз величезна кількість українців у різних куточках світу пропонують допомогу. Однак організовувати цей процес потрібно правильно, аби від щирого бажання було якомога більше користі.
"Любі мої українці – від США, Канади до Австралії, Ізраїлю, Європи – усі, хто обриває телефони українським волонтерам. Дякую за вашу активність та жертовність. Проте ви телефонуєте по одному і ми не встигаємо опрацьовувати ваші запити. Так не робиться. Організовуйтеся на місцях та зводьте докупи ваші спроможності та можливості, – сказав Притула.
Також це можна робити через спілки та об'єднання. До того ж він звернувся з проханням допомогти до Світового конгресу українців.
Українцям, які хочуть допомогти, радять розділяти спроможності:
Зазначається, що це зараз в Україну можна завезти через Польщу. Звозити зібране найкраще ближче до кордону Шегині.
Раніше ми повідомляли, що Притула терміново звернувся до усіх, хто може доїхати до Києва швидко.