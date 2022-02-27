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Притула звернувся до українців в усьому світі: "об'єднуйтеся у групи, а не зривайте телефони"

Автор: Тетяна Самарук

Сергій Притула записав відеозвернення та закликав українців по всьому світу припинити "розривати" телефони. Однак, він сказав, що потрібно організовуватися на місцях.

Відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зараз величезна кількість українців у різних куточках світу пропонують допомогу. Однак організовувати цей процес потрібно правильно, аби від щирого бажання було якомога більше користі.

"Любі мої українці – від США, Канади до Австралії, Ізраїлю, Європи – усі, хто обриває телефони українським волонтерам. Дякую за вашу активність та жертовність. Проте ви телефонуєте по одному і ми не встигаємо опрацьовувати ваші запити. Так не робиться. Організовуйтеся на місцях та зводьте докупи ваші спроможності та можливості, – сказав Притула.

Також це можна робити через спілки та об'єднання. До того ж він звернувся з проханням допомогти до Світового конгресу українців.

Що потрібно зробити

Українцям, які хочуть допомогти, радять розділяти спроможності:

  • медицина;
  • амуніція;
  • бронежилети;
  • каски;
  • дрони.

Зазначається, що це зараз в Україну можна завезти через Польщу. Звозити зібране найкраще ближче до кордону Шегині.

Раніше ми повідомляли, що Притула терміново звернувся до усіх, хто може доїхати до Києва швидко.

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Сергій ПритулаУкраїна