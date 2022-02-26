Притула срочно обратился ко всем, кто может доехать до Киева быстро

Украинцев, которые могут быстро доехать до Киева, просят подвезти в столицу любое военное снаряжение, которое есть в их городах.

"Друзья, срочный призыв ко всем, кто не в Киеве, но может доехать до Киева быстро (машиной, бусом или поездом). Покупайте все военное, что есть в вашем городе, и везите на столицу. Все уплаченные вами деньги я возвращаю при передаче снаряги - вам нужно довезти это в наш волонтерский центр, дальше мы сами", - написал он.

Это призыв к тем, у кого есть проезд: Винничина, Уманщина, Хмельницкая и Кировоградская область.

Нужно все: бронежилеты, каски, дроны, рации, разгрузки, тактическое снаряжение, наколенники, тепловизоры, приборы ночного видения, патроны под натовский калибр, натовские аптечки, турникеты, кровоостанавливающие.

В Киеве эти вещи следует везти на улицу Гончара, 65.

"Звонить никуда не надо, покупайте и везите, деньги возвращаем сразу. В Киеве кроме военных есть тысячи терробороновцев, которым нужно все и сразу. Сколько бы вы чего не привезли из перечня - понадобится все. Вместе победим!" - написал Притула.