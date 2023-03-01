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Страстная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для Vogue

Новина українською →
Чехия, Среда 01 марта 2023 17:02
Страстная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для Vogue Тина Кароль (фото: Vogue Czechoslovakia)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская поп-звезда Тина Кароль снялась в страстной фотосессии для модного глянца Vogue Czechoslovakia.

Также артистка, которая активно собирает деньги в поддержку украинцев, дала интервью журналу о своей жизни, чувствах к войне и увлечении смелыми женщинами.

В разговоре с журналистами Тина Кароль призналась, что в повседневной жизни одевается "очень скромно, без пафоса и пышных элементов".

"Мне этого достаточно на сцене. Мне нравится теряться в толпе. Я просто наблюдаю за людьми и изучаю их истории, которые потом вдохновляют меня писать новые песни", - объясняет певица.

Страстная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для VogueСтрастная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для VogueСтрастная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для Vogue

Тина Кароль в фотосессии для Vogue (фото: Vogue Czechoslovakia)

Также в интервью Тина рассказала, что иногда ходит в храм, чтобы помолиться и успокоить свои мысли и душу. Именно это она сделала и 24 февраля...

"Это место тишины и покоя, но в ту ночь монахини нарушили обет молчания, плакали и звонили по телефону своим родным. Это было ужасно, сердце обливалось кровью, потому что весь монастырь был наполнен криком и молитвами за спасение душ", - рассказала звезда.

Страстная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для VogueСтрастная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для VogueСтрастная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для VogueСтрастная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для Vogue

Тина Кароль в фотосессии для Vogue (фото: Vogue Czechoslovakia)

Сейчас, говорит Кароль, ее мотивируют и заряжают энергией "истории, мужество, борьба людей".

Кроме того, она напомнила всем, что "Украина наконец-то стала игроком на мировой арене".

"Наша музыка перестает быть только локальной, поэтому я тоже стараюсь интенсивно издаваться в этом направлении", - добавила артистка.

Страстная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для VogueСтрастная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для VogueСтрастная Тина Кароль снялась в женственной фотосессии для Vogue

Тина Кароль в фотосессии для Vogue (фото: Vogue Czechoslovakia)

Раньше мы рассказывали, как Тина Кароль указала путь россиянам в прямом эфире.

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