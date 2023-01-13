Тіна Кароль у прямому ефірі публічно "послала" всіх росіян (відео)

Відома співачка Тіна Кароль вийшла у прямий ефір в Instagram, щоб поспілкуватися з фанатами та показати реабілітацію пораненого бійця. Але росіяни, які також дивилися Тіну, почали надсилати триколори. Зірка вказала їм шлях прямо за російським кораблем.

Що сказала співачка росіянам

У прямому ефірі в Instagram Тіна Кароль показувала, як поранений український військовий проходить реабілітацію після перебування на фронті. На кадрах видно, що захисник вчиться заново ходити з протезом.

Під час цього російська аудиторія Тіни, яка досі за нею стежить, почала надсилати реакції у вигляді російського прапора. Коли зірка це побачила, не змогла стримати емоцій, тому голосно та чітко вказала незмінний напрямок росіян.

"Всі, хто пишуть отам свої прапори російські - йдіть на х*й", - промовила Тіна Кароль.

Артистці зовсім непритаманна така лексика, через що глядачі були дуже вражені. Свої емоції вони виражали в коментарях до відео: