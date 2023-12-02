"Пристосуванці та імпотенти". Український телеведучий різко пройшовся по Галкіну та інших "хороших росіянах"

Олексій Суханов про "хороших росіян"

За словами телеведучого, скільки б добра росіяни не зробили для України, потрібно пам’ятати, що вони чужі для країни люди.

Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

"Вони можуть зі шкіри лізти, розповідаючи, що вони за Україну, везти тонами сюди допомогу - ми мусимо бути їм вдячними, але вони сторонні люди. Нам у голові треба тримати таке: скільки б добра росіяни не зробили для України, вони чужі для країни люди. Тому що не позбавилися російського паспорта. Вони, може, й проти війни, але не проти того, що коїться в Росії. І друге: ніхто з них не довів анічим поки що, що здатен щось відстояти. Тільки балачки розводять", - зазначив Олексій.

Українцям, каже Суханов, потрібно збагнути, що довіряти і вірити можна лише собі.

Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

"Не можна рівнятися на них за жодних обставин. Нам треба збагнути, що вірити можна тільки собі. У світі немає кращого друга України, ніж свідомий українець", - додав він.

Також знаменитість не вірить, що Росія колись може стати цивілізованою.

"Я не вірю в будь-яку можливість розквіту так званої Росії. Не вірю в те, що ця країна колись може стати цивілізованою. Не вірю в дієву силу російської культури. Не поділяю представників цієї країни на хороших і поганих. Вони для мене пристосуванці чи імпотенти - хай обирають, третього не дано. Я не хочу спілкуватися з тими, хто там живе: родичі це чи просто знайомі. В мене немає там нікого і нічого" - підсумував ведучий ток-шоу "Говорить вся країна".

Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Нагадаємо, Олексій Суханов, який починав свою кар'єру у російській журналістиці, незадовго до 24 лютого 2022 року отримав український паспорт.

А після нападу окупантів ведучий взагалі відрікся від країни-агресорки.