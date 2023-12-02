"Приспособленцы и импотенты". Украинский телеведущий резко прошелся по Галкину и другим "хорошим россиянам"

Украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился, вырос и работал в РФ, а ныне - в Украине, заявил, что "хороших россиян" не существует. В этом контексте он вспомнил Максима Галкина и других артистов, которые уехали из страны-агрессора в знак протеста.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для издания OBOZ.UA.
По словам телеведущего, сколько бы добра россияне не сделали для Украины, нужно помнить, что они чужие для страны люди.
Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)
"Они могут из кожи лезть, рассказывая, что они за Украину, везти тонами сюда помощь - мы должны быть им благодарны, но они посторонние люди. Нам в голове надо держать такое: сколько бы добра россияне ни сделали для Украины, они чужие для страны люди. Потому что не лишились российского паспорта. Они, может, и против войны, но не против того, что творится в России. И второе: никто из них не доказал ничем пока, что способен что-то отстоять. Только болтовню разводят", - отметил Алексей.
Украинцам, говорит Суханов, нужно понять, что доверять и верить можно только себе.
Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)
"Нельзя равняться на них ни при каких обстоятельствах. Нам нужно понять, что верить можно только себе. В мире нет лучшего друга Украины, чем сознательный украинец", - добавил он.
Также знаменитость не верит, что Россия когда-нибудь может стать цивилизованной.
"Я не верю в любую возможность расцвета так называемой России. Не верю в то, что эта страна когда-нибудь может стать цивилизованной. Не верю в действенную силу русской культуры. Не разделяю представителей этой страны на хороших и плохих. Они для меня приспособленцы или импотенты - пусть выбирают, третьего не дано. Я не хочу общаться с теми, кто там живет: родственники это или просто знакомые. У меня нет там никого и ничего" - подытожил ведущий ток-шоу "Говорить вся країна".
Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)
Напомним, Алексей Суханов, начинавший свою карьеру в российской журналистике, незадолго до 24 февраля 2022 года получил украинский паспорт.
А после нападения оккупантов ведущий вообще отрекся от страны-агрессорки.