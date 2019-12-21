Пришло время расслабиться: кому из знаков Зодиака повезет в конце декабря

Гороскоп на декабрь 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в конце декабря ждет сказочная удача

Гороскоп на последнюю неделю декабря сулит благоприятный период для большинства знаков Зодиака. На последнюю декаду года выпадает сразу несколько важных событий – день зимнего солнцестояния, а также новолуние. В эти дни стоит больше улыбаться, так как это притягивает удачу и везение.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых последние дни декабря станут просто сказочными и удачными во всех начинаниях.

Овны

Во второй половине недели стоит назначать важные встречи и свидания – они сулят серьезные позитивные перемены в жизни. Также стоит начинать покупать подарки близким, но основные траты стоит отложить на выходные.

Тельцы

Звезды считают представителей этого знака Зодиака настоящими счастливчиками. Ближайшая неделя будет наполнена теплом, хорошим настроением и общением с близкими людьми.

Львы

Астрологи предупредили, что черная полоса закончилась и начинается самый счастливый период – стоит больше времени уделить друзьям, отдыху и семье. Не отказывайтесь от вечеринок и приглашений в гости – вас ждет новое и приятное знакомство.

Козероги

Астрологи советуют держать под руками блокнот с ручкой, так как в последнюю неделю года представителей этого знака могут посетить идеи, которые принесут в будущем достаток и удовлетворение. В эти дни дети будут радовать, а близкие люди смогут открыться. А вот с коллегами стоит быть поосторожнее – не стоит им давать лишнюю информацию.