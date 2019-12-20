Лучше не рисковать: кого ждут неприятности с финансами в 2020 году

Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в 2020 не повезет с деньгами

Гороскоп на 2020 год гласит, что нужно следовать советам астрологов по поводу финансового положения и тогда можно будет избежать глобальных проблем. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в год Белой Стальной Крысы необходимо с осторожностью отнестись к денежным вопросам.

Близнецы

Начало 2020 года будет негативным и планеты будут находиться в неблагоприятном положении. Стоит ограничить рискованные операции с финансами до марта. В апреле можно заняться крупными покупками, а ближе к лету стоит позаботиться об отдыхе. Звезды предупреждают о том, что негативная энергетика и усталость могут привести к переутомлению и лишить финансовой удачи.

Весы

Представителям этого знака Зодиака стоит быть осмотрительнее в выборе партнеров, так как жадные люди могут привести к финансовому упадку. В конце весны и начала лета возможен обман со стороны коллег или партнеров. Также стоит быть внимательнее при покупках – они могут оказаться неудачными.

Стрелец

В 2020 году звезды сулят Стрельцам много хлопот с финансами, и чтобы их преодолеть, нужно избавиться от всего, что тянет ко дну. Астрологи отмечают, что представителям этого знака Зодиака свойственно легкомыслие, прокрастинация и многозадачность. Для того, чтобы избежать проблем – Стрельцам стоит правильно расставлять приоритеты в 2020 году и не только тратить деньги с умом, но и правильно зарабатывать.