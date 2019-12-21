Настав час розслабитися: кому із знаків Зодіаку пощастить у кінці грудня

Гороскоп на грудень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких наприкінці грудня чекає казкова удача

Гороскоп на останній тиждень грудня обіцяє сприятливий період для більшості знаків Зодіаку. На останню декаду року випадає відразу кілька важливих подій – день зимового сонцестояння, а також молодик. У ці дні варто більше посміхатися, так як це притягує удачу і везіння.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких останні дні грудня стануть просто казковими і вдалими у всіх починаннях.

Овни

У другій половині тижня варто призначати важливі зустрічі та побачення – вони обіцяють серйозні позитивні зміни в житті. Також варто починати купувати подарунки близьким, але основні витрати варто відкласти на вихідні.

Тельці

Зірки вважають представників цього знака Зодіаку справжніми щасливчиками. Найближчий тиждень буде наповнений теплом, добрим настроєм і спілкуванням з близькими людьми.

Леви

Астрологи попередили, що чорна смуга закінчилася і починається найщасливіший період – варто більше часу приділити друзям, відпочинку і сім'ї. Не відмовляйтеся від вечірок і запрошень у гості – вас чекає нове і приємне знайомство.

Козероги

Астрологи радять тримати під руками блокнот з ручкою, так як в останній тиждень року представників цього знаку можуть відвідати ідеї, які принесуть у майбутньому достаток і задоволення. У ці дні діти будуть радувати, а близькі люди зможуть відкритися. А ось з колегами варто бути обережнішим – не варто їм давати зайву інформацію.