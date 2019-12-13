Отдайте долги и простите врагов: знаки Зодиака, которых ждет счастье в канун Нового года

Гороскоп на декабрь 2019 - кому повезет (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака улыбнется удача в конце декабря

Гороскоп на конец 2019 года говорит о том, что последние дни уходящего года станут очень счастливыми для некоторых знаков Зодиака. Возможны неожиданные встречи, яркие события и приятные сюрпризы. Астрологи советуют в последние дни декабря отдать все долги, простить всех своих врагов и встретить год Белой Металлической Крысы в хорошем настроении.

Тельцы

Самый лучший совет для представителей этого знака Зодиака – проще относиться ко всему, что происходит. На любые мелочи стоит реагировать стойко и без излишней раздражительности.

Все задачи тогда решатся сами по себе, а Новый год принесет покой и радостные новости.

Близнецы

Конец декабря для Близнецов пройдет под стрелами Амура и самые серьезные изменения произойдут именно в любовной сфере. Астрологи предупреждают, что зацикливаться не стоит, а свое внимание нужно переключить на новое хобби. Кроме того, нужно отпустить все страхи и смело открывать новые горизонты.

Львы

Конец декабря для Львов станет ярким и незабываемым, и удача будет сопровождать представителей этого знака Зодиака во всех делах.

Для того, чтобы Фортуна не отвернулась, стоит не распыляться на все дела подряд, а сфокусироваться на нескольких крупных и важных.

Стрельцы

У Стрельцов конец декабря станет очень важным и перспективным – им предстоит закрыть гештальты в старых отношениях, отказаться от токсичных личностей в своей жизни, помириться с друзьями, разобраться в текущих проблемах и смело шагнуть навстречу самым дорогим и близким людям, которые станут опорой и поддержкой в 2020 году.