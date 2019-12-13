ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Отдайте долги и простите врагов: знаки Зодиака, которых ждет счастье в канун Нового года

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 06:34
Отдайте долги и простите врагов: знаки Зодиака, которых ждет счастье в канун Нового года
Гороскоп на декабрь 2019 - кому повезет (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака улыбнется удача в конце декабря

Гороскоп на конец 2019 года говорит о том, что последние дни уходящего года станут очень счастливыми для некоторых знаков Зодиака. Возможны неожиданные встречи, яркие события и приятные сюрпризы. Астрологи советуют в последние дни декабря отдать все долги, простить всех своих врагов и встретить год Белой Металлической Крысы в хорошем настроении.

Тельцы

Самый лучший совет для представителей этого знака Зодиака – проще относиться ко всему, что происходит. На любые мелочи стоит реагировать стойко и без излишней раздражительности.

Все задачи тогда решатся сами по себе, а Новый год принесет покой и радостные новости.

Близнецы

Конец декабря для Близнецов пройдет под стрелами Амура и самые серьезные изменения произойдут именно в любовной сфере. Астрологи предупреждают, что зацикливаться не стоит, а свое внимание нужно переключить на новое хобби. Кроме того, нужно отпустить все страхи и смело открывать новые горизонты.

Львы

Конец декабря для Львов станет ярким и незабываемым, и удача будет сопровождать представителей этого знака Зодиака во всех делах.

Для того, чтобы Фортуна не отвернулась, стоит не распыляться на все дела подряд, а сфокусироваться на нескольких крупных и важных.

Стрельцы

У Стрельцов конец декабря станет очень важным и перспективным – им предстоит закрыть гештальты в старых отношениях, отказаться от токсичных личностей в своей жизни, помириться с друзьями, разобраться в текущих проблемах и смело шагнуть навстречу самым дорогим и близким людям, которые станут опорой и поддержкой в 2020 году.

Год Белой Крысы: у этих знаков Зодиака пошатнется здоровье в 2020 году Полнолуние в декабре: астрологи предупреждают об опасности
Новости Украины гороскопастрологзнаки Зодиакаастрология
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь