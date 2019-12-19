Отчаяние и безденежье: астролог назвал неудачников конца декабря

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для некоторых знаков Зодиака конец 2019 года принесет убытки и проблемы - детально в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 сулит некоторым знакам Зодиака серьезные финансовые проблемы в конце декабря. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе на конец 2019 года указал на троих представителей зодиакального круга, которым нужно быть очень осторожными с деньгами, иначе 2020 год может начаться для них с пустого кошелька.

Овны

В конце 2019 года Овнам всеми силами стоит избегать рисков, связанных с финансовыми делами. Как бы ни хотелось им влезть в какую-нибудь "верную" авантюру, делать этого категорически не стоит - есть шанс крупно проиграть, уверен Павел Глоба.

В последней декаде декабря категорически не стоит браться за любые дела, которые сложно просчитать - любые авантюры или риски.

Весы

Для Весов также настанет очень сложный период. Астролог рекомендует быть крайне осторожными с деньгами, поскольку велик шанс что-то напутать и понести убытки. Лучше всего им вообще не браться за крупные денежные дела, ну а в мелких - следовать правилу "семь раз проверь".

Астролог настоятельно не рекомендует в конце 2019 года браться за решение финансовых вопросов - очень велик шанс остаться у разбитого корыта.

Рыбы

Под знаком отчаянья и безденежья может пройти конец месяца и у людей, рожденных под этим знаком Зодиака. Павел Глоба советует в случае решения каких-либо денежных вопросов обязательно советоваться с надежными людьми.

В конце 2019 года Рыбам лучше не браться самостоятельно решать любые дела, связанные с финансами.