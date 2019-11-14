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Известный украинский футболист впервые стал отцом

STYLERПерсоны    14.11.2019 - 09:27
Известный украинский футболист впервые стал отцом
Руслан Малиновский стал отцом впервые (Коллаж РБК-Украина)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал отцом

Руслан Малиновский впервые стал отцом. Жена полузащитника сборной Украины родила ребенка. Новорожденную малышку назвали Оливией. О радостном и важном событии в жизни украинский футболист сообщил на своей странице в Instagram.

“Наше счастье, наша любовь, смысл нашей жизни, наша Оливия. Горжусь тобой, моя любовь Роксана, ты сделала меня самым счастливым“, - написал Руслан на своей страничке в соцсети.

Спортсмен поделился фотографиями малышки, на них он нежно держит ребенка на руках. Девочка родилась 13 ноября с весом 3640 граммов.

Судя по снимкам, роды Роксаны проходили в Италии. Как известно, Руслан является игроком итальянской команды "Атланта".

Известный украинский футболист впервые стал отцомИзвестный украинский футболист впервые стал отцомИзвестный украинский футболист впервые стал отцомРуслан Малиновский стал отцом (instagram.com/malinovskyi_18)

Напомним, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам игровой недели квалификации Евро-2020 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается Twitter организации.

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