Королевская семья ответила на резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри: официальное заявление

После интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри на американском телевидении, во время которого супруги пожаловались на неблагосклонное отношение к ним со стороны членов британской королевской семьи и пережитые моральные страдания, в Букингемском дворце сделали официальное заявление.

В ответе от имени королевы Елизаветы II герцогам Сассекским, которые недавно окончательно были лишены всех королевских привилегий, к ним обращаются просто по именам, без упоминаний о титулах.

В заявлении отмечается, что озвученные в интервью претензии расстроили всю королевскую семью, а некоторые темы, в частности, относительно обвинений в расизме, будут тщательно изучены.

"Вся семья опечалена, когда узнала, насколько тяжелыми были последние несколько лет для Гарри и Меган.

Поднятые вопросы, особенно вопрос расизма, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке", - говорится в ответе.

Также отмечается, что принц Гарри с женой Маркл и их сыном Арчи, которому скоро исполнится два годика, "всегда будут горячо любимыми членами семьи".

В Букингемском дворце сделали официальное заявление после громкого интервью принца Гарри и Меган Маркл (фото: скрин pbs.twimg.com)

Ранее в СМИ появилась информация, что королева Елизавета II была шокирована резонансным интервью Маркл и Гарри, в котором они обвинили одного члена королевской семьи в расизме из-за того, что он спросил, насколько будет черным их ребенок. Они также заявили, что их изгнали из Великобритании отчасти из-за расизма. Принц Гарри также рассказал о натянутых отношениях со своим отцом и заявил, что не получает никакого финансирования от королевской семьи. А Меган обвинила членов королевской семьи в заговоре, что Арчи никогда не получит титул или надлежащую безопасность.