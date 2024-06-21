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Принцу Вільяму - 42: королівська родина замилувала мережу сімейним фото

Принц Уельський (фото: Getty images)
Автор: Styler

Сьогодні, 21 червня, виповнилося 42 роки старшому сину короля Британії - Вільяму.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку принца та принцеси Уельських розповідає, як родина привітала його зі святом.

На сторінці Вільяма та Кейт Міддлтон зʼявився новий допис у котрому родина привітала свого тата зі святом. На фото старший син принцеси Діани посміхається зі своїми дітьми у момент стрибка. 

"З днем народження тату, ми всі дуже тебе любимо!", - привітали главу родини.

 

Користувачі у мережі оцінили допис і теж не забарилися з привітаннями. 

Ось деякі з побажань:

  • З Днем Народження, принце Уельський, настільки миле сімейне фото

  • О боже мій, яке чарівне фото Вільяма і дітей, З Днем Народження, принце Вільяме

  • Многая літа, принце Вільяме! Бажаємо вам усього найкращого і ще більше щасливих часів!

  • Яке чарівне фото! Неймовірна радість на обличчі кожного! З днем народження, принце Вільяме, бажаю вам чудового дня з вашою чудовою сім'єю, цілую!

  • Зі святом вас, принце Вільяме! Ми всі бажаємо вам міцного здоров'я, доброго і великого щастя, багато любові та радості від вашої родини та ваших шанувальників!.

До слова, раніше, на день батька, Вільям привітав короля зі святом. У дописі він поширив фото, яке замилувало мережу. На ньому маленький принц бавиться у мʼяч зі своїм татом Чарльзом. 

а

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Принцеса ДіанаПринц ВільямКоролівська сім'я