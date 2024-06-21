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Принцу Уильяму - 42: королевская семья растрогала сеть семейным фото

Принц Уэльский (фото: Getty images)
Автор: Styler

Сегодня, 21 июня, исполнилось 42 года старшему сыну короля Британии - Уильяму.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу принца и принцессы Уэльских рассказывает, как семья поздравила его с праздником.

В профиле Уильяма и Кейт Миддлтон появилась новая публикация в которой семья поздравила своего отца с праздником. На фото старший сын принцессы Дианы улыбается со своими детьми в момент прыжка.

"С днем рождения папа, мы все очень тебя любим!", - поздравили главу семьи.

 

Пользователи в сети оценили пост и тоже не заставили ждать с поздравлениями.

Вот некоторые из пожеланий:

  • С Днем Рождения, принц Уэльский, столь милое семейное фото

  • О боже мой, какое волшебное фото Уильяма и детей, С Днем Рождения, принц Уильям

  • С именинами, принц Уильям! Желаем вам всего наилучшего и еще больше счастливых времен!

  • Какое волшебное фото! Невероятная радость на лице каждого! С днем рождения, принц Уильям, желаю вам прекрасного дня с вашей прекрасной семьей, целую!

  • С праздником вас, принц Уильям! Мы все желаем вам крепкого здоровья, доброго и большого счастья, много любви и радости я от вашей семьи и ваших поклонников!

К слову, ранее, на день отца, Уильям поздравил короля с праздником. В публикации он поделился фото, которое очаровало пользователей. На нем маленький принц играет в мяч со своим папой Чарльзом.

а

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Принцесса ДианаПринц УильямКоролевская семья