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Принцеса Анна перевірила, як британські військові допомагають ЗСУ (фото)

Принцеса Анна зустрілася з українськими військовими у Британії (фото: instagram.com/royallogisticcorps)
Автор: Іванна Пашкевич

Принцеса Анна відвідала військовослужбовців 29-го полку Королівського логістичного корпусу, які готуються до чергових завдань, спрямованих на допомогу українським військовим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram британської королівської сім'ї.

Так, Її Королівська Високість здійснила візит до військовослужбовців 29-го полку Королівського логістичного корпусу (RLC), розміщених у казармах Герцога Глостера в Саут-Серні.

Принцеса Анна зустрілася з військовими у Британії (фото: instagram.com/royallogisticcorps)

29-й полк Королівського логістичного корпусу виконує важливу місію - забезпечує безпечне та надійне перевезення людей, спорядження й обладнання всіма видами транспорту по всьому світу.

Під час візиту єдина донька королеви Єлізавети II зустрілася з кількома військовослужбовцями, які брали участь у міжнародних місіях.

Вона також оглянула значну кількість спорядження та обладнання, яке готується до відправлення для підтримки українських новобранців.

Принцеса Анна зустрілася з військовими у Британії (фото: instagram.com/royallogisticcorps)

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Збройні сили Українипринцесса АннаКоролівська сім'яВійна в Україні