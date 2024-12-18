Принцесса Анна проверила, как британские военные помогают ВСУ (фото)

Так, Ее Королевское Высочество совершила визит к военнослужащим 29-го полка Королевского логистического корпуса (RLC), размещенных в казармах Герцога Глостера в Саут-Серне.

Принцесса Анна встретилась с военными в Британии (фото: instagram.com/royallogisticcorps)

29-й полк Королевского логистического корпуса выполняет важную миссию - обеспечивает безопасную и надежную перевозку людей, снаряжения и оборудования всеми видами транспорта по всему миру.

Во время визита единственная дочь королевы Елизаветы II встретилась с несколькими военнослужащими, которые принимали участие в международных миссиях.

Она также осмотрела значительное количество снаряжения и оборудования, которое готовится к отправке для поддержки украинских новобранцев.

Принцесса Анна встретилась с военными в Британии (фото: instagram.com/royallogisticcorps)