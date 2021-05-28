Принца Гарри и Меган Маркл обвинили в краже крупной суммы денег: вывели из фонда

Меган Маркл и принца Гарри заподозрили в мошенничестве и счетами благотворительной организации и расследованием финансовых переводов пришлось заняться специальной комиссии.

Предположительно, половина суммы была потрачена на оформление юридических бумаг для деятельности благотворительной организации. Остальные благотворительные средства были переведены на счет компании Travalyst. 75% акций этой компании принадлежат принцу Гарри.

Что установила комиссия

Проверка обнаружила, что все переводы благотворительной организации были законными. Но возникли проблемы с документацией расходов, особенно в отношении переводов, которые покрывали юридические и административные траты.

Через год после основания благотворительно организации ее пришлось закрыть при сложных и неожиданных обстоятельствах, а половина средств ушла на юридические и административные расходы.

Стоит отметить, что принц Гарри не сильно нуждается в средствах, так как принц Филипп оставил ему в наследство довольно внушительную сумму.

По данным британских СМИ, точная сумма не разглашается, но предположительно речь идет о 30 миллионах фунтах стерлингов (более одного миллиарда гривен).