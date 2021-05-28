Принца Гаррі і Меган Маркл звинуватили в крадіжці великої суми грошей: вивели з фонду

Меган Маркл і принца Гаррі запідозрили в шахрайстві й рахунками благодійної організації та розслідуванням фінансових переказів довелося зайнятися спеціальній комісії.

Імовірно, половина суми була витрачена на оформлення юридичних паперів для діяльності благодійної організації. Решта благодійних коштів були переведені на рахунок компанії Travalyst. 75% акцій цієї компанії належать принцу Гаррі.

Що встановила комісія

Перевірка виявила, що всі перекази благодійної організації були законними. Але виникли проблеми з документацією витрат, особливо щодо переказів, які покривали юридичні та адміністративні витрати.

Через рік після заснування благодійно організації її довелося закрити при складних і несподіваних обставинах, а половина коштів пішла на юридичні та адміністративні витрати.

Варто відзначити, що принц Гаррі не сильно потребує коштів, оскільки принц Філіп залишив йому у спадок досить значну суму.

За даними британських ЗМІ, точна сума не розголошується, але імовірно мова йде про 30 мільйонів фунтів стерлінгів (більше одного мільярда гривень).