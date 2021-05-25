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У Меган Маркл возник риск родить преждевременно

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Вторник 25 мая 2021 16:57
У Меган Маркл возник риск родить преждевременно Фото: Меган Маркл (Скрин видео с интервью)
Автор: Светлана Мащенко

Меган Маркл может родить преждевременно из-за высокого уровня стресса, связанного со скандальными интервью, а также взаимными обвинениями, которыми она и принц Гарри в последнее время обмениваются с членами британской королевской семьи.

Об этом пишет The Sun.

Сейчас Меган ждет появления на свет второго ребенка. У них с принцем Гарри должна родиться дочка в конце июня. Но инсайдеры говорят, что 39-летняя невестка королевы Елизаветы II может стать мамой раньше срока.

"Фактически это может случиться в любой ближайший момент", - цитирует инсайдера таблоид.

Отметим, что еще месяц назад Меган сфотографировали с сыном принцем Арчи, которому 6 мая исполнилось два года. Малыша она несла на руках несмотря на внушительный живот.

У Меган Маркл возник риск родить преждевременно

Фото: Беременную Меган Маркл сняли на фото в апреле (twitter.com/SparkleMeghan)

Сейчас Меган и Гарри живут в Калифорнии, откуда родом экс-актриса. В США они перебрались около года назад после разрыва с королевской семьей.

Напомним, что в интервью Опре Уинфри Меган заявила, что столкнулась с проявлениями расизма в королевской семье, и даже думала о самоубийстве.

Позже принц Гарри также в одном из подкастов заявил, что в королевской семье детей воспитывали неправильно, фактически обвинив бабушку королеву Елизавету II и отца принца Чарльза.

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