У Меган Маркл возник риск родить преждевременно

Меган Маркл может родить преждевременно из-за высокого уровня стресса, связанного со скандальными интервью, а также взаимными обвинениями, которыми она и принц Гарри в последнее время обмениваются с членами британской королевской семьи.

Сейчас Меган ждет появления на свет второго ребенка. У них с принцем Гарри должна родиться дочка в конце июня. Но инсайдеры говорят, что 39-летняя невестка королевы Елизаветы II может стать мамой раньше срока.

"Фактически это может случиться в любой ближайший момент", - цитирует инсайдера таблоид.

Отметим, что еще месяц назад Меган сфотографировали с сыном принцем Арчи, которому 6 мая исполнилось два года. Малыша она несла на руках несмотря на внушительный живот.

Фото: Беременную Меган Маркл сняли на фото в апреле (twitter.com/SparkleMeghan)

Сейчас Меган и Гарри живут в Калифорнии, откуда родом экс-актриса. В США они перебрались около года назад после разрыва с королевской семьей.