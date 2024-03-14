Принц Вільям може возз’єднатися з братом Гаррі завдяки заходу на честь їхньої матері

Принци Вільям та Гаррі можуть возз’єднатися завдяки принцесі Діані

На знак глибокої шани своїй матері принц Вільям і принц Гаррі, які давно не спілкуються, візьмуть участь у майбутній церемонії вручення премії "Спадщина Діани".

Подія відбудеться рівно за тиждень. Вільям планує бути присутнім на церемонії, де він не тільки виголосить щиру промову на честь визначної річниці благодійної організації, але й візьме на себе честь вручити нагороди 20 видатним лауреатам.

Але відчужені брати збираються з'явитися окремо на заході. Гаррі приєднається до церемонії через відеодзвінок після того, як Вільям залишить захід.

41-річний принц Уельський виступить із промовою та вручить нагороди молодим людям на заході, а 39-річний герцог Сассекський пізніше поспілкується з нагородженими під час відео-зустрічі.

Принц Вільям з принцом Гаррі (фото: Getty images)

Цього року переможці Legacy Awards приїхали з усього світу, включаючи США, Австралію, Бангладеш, Кайманові острови, Індію, Індонезію, Ямайку, Нігерію, Оман, Пакистан, Румунію, ОАЕ та Великобританію.

Нагорода відзначає 25-річчя благодійної організації. Премія Діана була заснована через два роки після того, як вона загинула внаслідок автокатастрофи в 1997 році.

Принц Вільям цього разу відвідує захід сам, оскільки його дружина Кейт Міддлтон одужує після перенесеної операції на черевній порожнині.

Коли головна подія завершиться, принц Гаррі поспілкується з молодими людьми зі свого будинку в Каліфорнії й режимі онлайн.

Відомо, що принц Гаррі буде ключовою частиною святкування Legacy Awards, яке відбудеться протягом цього тижня. Він планує поговорити з лауреатами нагороди практично того ж вечора нагородження, щоб відзначити їхні досягнення.

Минулого року брати також взяли участь у вшануванні молодих змінників, обраних премією Діана. Принц Гаррі відвідав захід і взяв участь у Q&A в Лос-Анджелесі, а принц Вільям записав відеозвернення.