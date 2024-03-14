Принц Уильям может воссоединиться с братом Гарри благодаря мероприятию в честь их матери

Принцы Уильям и Гарри могут воссоединиться благодаря принцессе Диане

В знак глубокого уважения своей матери принц Уильям и давно не общающиеся принц Гарри примут участие в предстоящей церемонии вручения премии "Наследие Дианы".

Событие состоится ровно через неделю. Уильям планирует присутствовать на церемонии, где он не только произнесет искреннюю речь в честь выдающейся годовщины благотворительной организации, но и возьмет на себя честь вручить награды 20 выдающимся лауреатам.

Но отчужденные братья собираются явиться отдельно на мероприятии. Гарри присоединится к церемонии через видеовызов после того, как Уильям покинет мероприятие.

41-летний принц Уэльский выступит с речью и вручит награды молодым людям на мероприятии, а 39-летний герцог Сассекский позже пообщается с награжденными во время видеовстречи.

Принц Уильям с принцем Гарри (фото: Getty images)

В этом году победители Legacy Awards приехали со всего мира, включая США, Австралию, Бангладеш, Каймановы острова, Индию, Индонезию, Ямайку, Нигерию, Оман, Пакистан, Румынию, ОАЭ и Великобританию.

Награда отмечает 25-летие благотворительной организации. Премия Диана была основана спустя два года после того, как она погибла в результате автокатастрофы в 1997 году.

Принц Уильям на этот раз посещает мероприятие сам, поскольку его жена Кейт Миддлтон поправляется после перенесенной операции на брюшной полости.

Когда главное событие завершится, принц Гарри пообщается с молодыми людьми из своего дома в Калифорнии и онлайн режиме.

Известно, что принц Гарри будет являться ключевой частью празднования Legacy Awards, которое состоится в течение этой недели. Он планирует поговорить с лауреатами награды практически в тот же вечер награждения, чтобы отметить их достижения.

В прошлом году братья также приняли участие в чествовании молодых сменщиков, избранных премией Диана. Принц Гарри посетил мероприятие и принял участие в Q&A в Лос-Анджелесе, а принц Уильям записал видеообращение.