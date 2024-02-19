Принц Гаррі заявив, що готовий повернутися до королівських обовʼязків
Принц Гаррі заявив про можливе повернення до королівських обов‘язків, але як на цю заяву реагує сам король Чарльз та королівська родина.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на закордонне видання People.
Принц Гаррі може повернутися до королівських обов’язків
За чутками герцог Сассекський розповів друзям, що думає щодо повернення у Велику Британію. Він сказав, що через хворобу свого батька і невістки Кейт Міддлтон готовий знову повернутися до королівських обов'язків, щоб полегшити долю онкохворого короля.
Букінгемський палац ці заяви ніяк не коментує. Після виявлення у короля онкології простати та проведення операції на черевній порожнині у Кейт Міддлтон більшу частину роботи на себе взяв принц Вільям та королева Камілла.
Повідомляється, що 39-річний герцог Сассекський готовий підтримати свого батька, короля Чарльза, повернувшись до тимчасового виконання королівських задач.
Кажуть, що Гаррі, який є п’ятим у черзі на престол після брата принца Вільяма та його трьох дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, готовий відновити королівську посаду, попри відставку чотири роки тому.
Принц Гаррі може повернутися до королівських обов'язків (фото: Getty images)
Згідно з королівським джерелом, вважається, що сам король Чарльз III також хоче, щоб його син Гаррі повернувся до своїх королівських обов’язків, враховуючи, що це принесе лише користь.
"На будь-якому практичному рівні цілком логічно, щоб родина зібралася разом, щоб підтримати короля, поки він хворіє", - сказав інсайдер.
"Останніми роками було багато сказано з обох сторін, але це ніколи не применшило фундаментальний кровний зв’язок, і тепер є прагматичні аспекти, які слід розглянути, причому добробут короля та Кейт є головним у цьому", - продовжило наближене до королівської родини джерело.
Раніше ми розповідали про те, як король Чарльз III вперше після початку лікування вийшов на прогулянку з дружиною.
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